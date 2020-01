Missing bride - S01 E23

Gaston licencie Séléna. Elle lui fait du chantage pour ne pas être virée. Juana embauche Andrés comme chauffeur/jardinier. Elle veut organiser un enterrement symbolique pour Olivia dont le corps a été retrouvé dans le lac. Andrés est persuadé qu'Olivia est toujours en vie. Andrés avoue être attiré par Juana et il l'embrasse. Marcela refuse d'accepter son amour pour Francisco car elle ne sais pas "comment se comporter comme une femme" à cause de la façon don’t elle a été élevée par son père célibataire. Lupe rend visite à Raphael en prison et veut faire emprisonner à Juana en prouvant que Juana et Olivia ne sont pas vraiment soeurs. Félix fournit des passeports à Consuelo. Bertha veut coucher avec José mais il la rejette. Francisco trouve une clé dans les affaires de sa mère. Il va chez Patrick en se présentant comme "Patrick". Il y croise Marcela qui se présente comme "Thérésa". Il ouvre une malle chez Patrick avec la clé et y trouve les journaux intimes de sa mère. Séléna envoie un message à Barbara en se faisant passer pour Gaston.