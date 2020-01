Missing bride - S01 E24

Tensions dans le couple José-Bertha. Il lui avoue qu’il était avec Olivia le soir de sa disparition et qu’il a gardé sa chaine en or mais non il ne l’a pas tuée. Lupe va rendre visite à Rafael en prison, il lui donne le nom d’un passeur. Une cérémonie d’adieux à Olivia est organisée à l’église même si Francisco et Barbara ne sont pas d’accord. On y apprend qu’Olivia donnait beaucoup d’argent à l’église. Pendant la messe et devant tout le monde, Pablo, employé trisomique d’Olivia accuse Selena d’avoir tué Olivia. A la sortie, altercation entre Barbara et Patrick qu’elle accuse aussi d’être l’assassin de sa mère. Celui-ci dément. Juana avoue à la famille qu’Olivia n’est pas sa sœur biologique mais qu’elle a été adoptée toute petite et qu’elle a toujours été très étrange et parfois mauvaise avec elle. On découvre que Selena se fait passer pour Gaston et envoie des mails d’amour à Barbara. Francisco pendant ce temps-là va fouiller chez Patrick pour lire le journal intime de sa mère dans lequel elle parle de vengeance. A la fin de l’épisode, il se fait surprendre par Patrick.