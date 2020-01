Missing bride - S01 E25

Francisco et Patrick se battent car Francisco veut récupérer les journaux de sa mère qui contiennent le secret dévoilant qui elle est réellement. Il apprend que Patrick et elle peignaient et parlaient beaucoup dans le tunnel sous la maison. Francisco est convaincu que Patrick était son amant et qu’il l’a tuée par jalousie mais Patrick nie les deux infos mais Francisco n’y croit pas. La famille enterre le cercueil vide d’Olivia. Gaston sait que Francisco et Barbara en savent plus que lui sur Patrick, il demande donc des infos à Félix qui lui avoue plutôt porter ses soupçons sur Antonio. Gaston annonce à Cristina et Juana que ses enfants vont devoir faire face au fait que le suspect du meurtre de leur mère n’est autre que leur propre père. Patrick découvre que Marcela est policière. Leçon d’amour de Félix à Francisco et de Patrick à Marcela. Lupe et Sergio découvrent le vrai nom des parents biologiques d’Olivia : Mark et Valery Stanford. Antonio trouve un escarpin chez lui, il pense que c’est la chaussure de Selena alors que c’est celle de Consuelo. Gaston parle de Federico Samaniego à Andrés. Marcela demande à Barbara le rouge à lèvres porté par sa mère, il s’avère qu’il est à la fraise alors que Patrick déteste les rouges à lèvres et encore plus ceux qui ont un goût, ce qui prouve qu’il n’était pas l’amant d’Olivia. Francisco retourne chez Patrick et le menace avec une arme mais Patrick lui propose un marché : un tableau contre un journal. Félix doit amener Consuelo à la frontière mais il refuse que ses enfants soient du voyage à cause des risques encourus. Bertha va chez Daniel. Marcela va voir Francisco qui essaie de peindre et lui propose d’être son modèle et commence à se dénuder sous ses yeux.