Missing bride - S01 E26

Francisco continue de peindre Marcela pour respecter le marché passé avec Patrick : un tableau contre un journal d'Olivia. Francisco et Marcela se rapprochent beaucoup pendant ces séances. Bertha fait des révélations à Daniel sur le soir de la disparition d’Olivia ; elle est sortie de chez elle, laissant seule sa petite fille Gina, pour aller chercher son mari qu'elle soupçonnait d'être l'amant d'Olivia. Daniel décide donc de ne pas dénoncer Bertha et Pepe à la police. Felix conduit Consuelo près de la frontière pour qu'elle quitte le pays. Il fait envoyer ses enfants chez Antonio et, au dernier moment, décide de la tuer. Lupe annonce à Antonio qu'elle a découvert qu'Olivia avait été adoptée et que son nom de naissance était Stanford. Jalouse des autres petites amies d'Antonio, elle partage également l'information avec Felix. Pepe et Gaston abordent l'avenir de l'agence d'architecture. Francisco devrait prendre la place d'Olivia et Barbara souhaiterait aussi contribuer. Patrick apprend à Francisco que sa mère était remplie de haine et voulait se venger de l'assassin de ses parents - mais il ne sait pas si elle parlait de ses parents biologiques ou adoptifs. Francisco va donc interroger Juana sur la mort de ses parents. Celle-ci lui avoue qu'elle a toujours soupçonné Olivia d'être responsable de la mort de ses parents adoptifs. Hortensia quitte la maison malgré des excuses arrachés à Juana par Sergio qui continue de la faire chanter avec les informations qu'il a sur la nuit de la disparition d'Olivia.