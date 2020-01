Missing bride - S01 E28

La police a retrouvé le corps de Consuelo, et Marcela demande à Francisco s'il est sûr que le stylo retrouvé sur les lieux appartient bien à son père Antonio. Francisco est inquiet de voir la mort roder autour d'eux, déjà 3 morts de femmes : Julieta, Olivia et maintenant Consuelo. Marcela pense qu'il s'agit du même assassin, les trois femmes ayant des caractéristiques communes. Félix laisse éclater sa colère quant à la justice qui laisse échapper des personnes dont il est sûr de la culpabilité, et passe un marché avec José pour les libérer lui et Bertha des charges pesant contre eux : José doit dire qu'il a trouvé la chaîne d'Olivia hors de l'hôtel Buenavista de Valle de Bravo. Daniel reproche à Patrick d'avoir envoyé la police cueillir Pepe à son bureau, pour Patrick, si José est innocent, la justice le reconnaîtra. Barbara montre son nouveau look à Gaston et veut l'obliger à passer la journée avec elle parce que ça aurait fait plaisir à Olivia. Francisco débarque à l'atelier de Patrick et lui remet comme convenu un premier tableau en échange du journal intime de sa mère. Barbara réussit à convaincre Gaston de passer la journée avec elle loin du bureau, et à lui faire prendre de la drogue. Francisco soupçonne Patrick pour le meurtre de Consuelo et lui demande où il était cette nuit là. Patrick lui dit que le véritable assassin est Pepe, dont le nom commence par "P" et qui avait la chaîne d'Olivia. Pepe et Bertha se rendent compte que les choses tournent mal pour eux, et craignent d'aller en prison. José explique à sa femme le marché qu'il a passé avec Félix et se demande s'il peut lui faire confiance. Bertha est prête à tout accepter tant qu'elle n'ira pas en prison et n'aura pas à faire face à un scandale public. Lupe se rend au commissariat où travaille Félix et insiste pour le voir. Elle lui révèle qu'Olivia a été adoptée, qu'elle a changé de nom contrairement à l'entreprise. Elle est persuadée que Gaston a tué Olivia. Marcela ne croit pas à la culpabilité du père de Francisco parce qu'il n'a pas le profil d'un tueur en série, mais son père lui dit qu'Antonio est le lien entre toutes les victimes, et le dernier à avoir parlé à Consuelo. Elle ne sait pas si elle doit en parler à Francisco. Bertha et José décident de faire ce que leur a dit Félix. Francisco débarque chez eux, furieux et demande à José si c'est vrai que c'est lui qui avait la chaîne d'Olivia et s'il l'a tuée. Thomas interroge Antonio au sujet des meurtres. Antonio se dit innocent. Thomas finit par l'embarquer de force. Vanessa et ses parents n'ont pas la même version des faits concernant la chaîne d'Olivia, José avoue à Francisco qu'il aurait dû la rendre mais qu'il a eu peur, et que ce n'est pas lui qui a tué Olivia. Vanessa alerte Francisco sur la consommation excessive de drogue de Barbara. Gaston et elle sont dans un manège à la fête foraine, ils semblent complètement sous les effets de la drogue, Olivia est avec eux. Félix interroge Antonio qui répète qu'il est innocent dans l'affaire du meurtre de Consuelo, et qu'il ne sait pas comment une de ses chaussures a pu se retrouver chez lui. Le ton monte rapidement entre les deux hommes car Félix veut qu'Antonio reconnaisse sa culpabilité. L'autopsie de Consuelo révèle qu'elle n'a pas été agressée sexuellement, qu'elle connaissait son assassin qui est un tireur professionnel. Marcela continue à douter de la culpabilité d'Antonio qui n'a pas le profil. La drogue du viol est retrouvée chez Antonio. Suite à cette découverte, Marcela s'en prend à Antonio, désormais convaincue qu'en plus de tuer les femmes, il les drogue. Antonio continue de clamer son innocence. Marcela ne sait pas comment elle va pouvoir rester aux côtés de Francisco. L'autopsie de Consuelo est poussée plus loin, et on découvre par des flash-backs qu'elle a été tuée par Félix. Elle n'a pas été droguée, et Félix décide de corrompre le médecin légiste pour qu'il dise que des traces de rohypnole ont été trouvées dans son sang.