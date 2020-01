Missing bride - S01 E29

Antonio a été arrêté car soupçonné du meurtre de Consuelo. Francisco et Barbara sont convaincus de son innocence malgré les nombreuses preuves qui semblent l’accuser. Il est cependant relâché grâce au témoignage de Lupe qui dit avoir passé la nuit avec lui le jour du meurtre de Consuelo. Felix ne croit cependant pas à l’innocence d’Antonio et il demande à voir les enregistrements des caméras de sécurité. Hortensia est furieuse contre Lupe qui va donc passer la nuit chez Antonio. Jose et Bertha vont faire une déclaration au commissariat disant qu’ils ont trouvé la chaîne d’Olivia dans l’hôtel Buenavista de Valle de Bravo. Cette déclaration, alors que l’affaire est classée, les rend suspect aux yeux de la police. Francisco et Marcela poursuivent leur relation et semblent amoureux. Le matin Thomas appelle Marcela et lui annonce que les caméras de sécurité montrent que Lupe a menti et qu’elle n’a pas passé la nuit de la mort de Consuelo chez Antonio. Antonio se réveille aux côtés de Lupe qui est couverte de sang et semble morte.