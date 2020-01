Missing bride - S01 E30

Antonio se réveille aux côtés de Lupe, morte. Il fuit et appelle Francisco à l'aide. Marcela et Tomas découvre sur les vidéo-surveillances Antonio avec les enfants de Consuelo, sortant de chez lui. La police va chez lui et trouve Lupe morte. Antonio est recherché. Barbara et vanessa se disputent au sujet de Gaston et de la drogue. Barbara quitte la maison. Hortensia apprend la mort de sa fille. Barbara collabore avec la police et tend un piège à Antonio pour le localiser grâce à son portable. Le médecin légiste pense que Lupe n'a pas été tuée par Antonio. Félix le force à faire un rapport accablant Antonio. La voiture de Francisco est repérée. Il est considéré comme complice d'Antonio.