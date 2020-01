Missing bride - S01 E31

Antonio est soupçonné du meurtre de Lupe. Antonio l'aide à fuir la police, il est persuadé de l'innocence d'Antonio et que quelqu'un lui a tendu un piège. Marcela appelle Francisco sans le dire à son père qui lui reproche d'être aveuglée par ses sentiments. Rafael apprend la mort de sa sœur Lupe et veut se venger. A la fin de l'épisode, Francisco découvre un couteau ensanglanté dans les affaires de son père et l'accuse du meurtre de Lupe. Andrés avoue à Barbara qu'il était avec Antonio le soir de la mort de Consuelo. Il le soupçonne d'avoir tué Consuelo car Antonio était avec Consuelo le jour de sa mort et Andrés a reçu un message, soi-disant de la part de Consuelo mais il en doute, pour lui demander d'emmener les enfants de Consuelo chez Antonio. Marcela se rend chez dona Gloria qui n'a pas encore annoncé aux enfants de Consuelo que leur mère est morte. Dona Gloria annonce à Marcela que c'est Antonio Toro qui lui a ramené les enfants le jour de la mort de Consuelo. Séléna, de mèche avec Gaston, invente de faux mails pour faire croire à Barbara qu'Olivia avait l'intention de vendre la maison du lac. Gaston soupçonne José d'avoir eu une relation amoureuse avec Olivia.