Missing bride - S01 E32

Francisco et son père sont en fuite à Monterrey. Antonio, malgré les preuves qui l'accablent (corps de Lupe retrouvé chez lui, couteau couvert de sang, photos, menaces sur le téléphone d'Olivia, chaussure de Consuelo) jure à son fils que ce n'est pas lui. On apprend qu'il a aussi passé une nuit à l'hôtel Buena vista.Il est mal en point, avec une blessure au pied. La police retrouve leur piste mais ils réussissent à s'échapper. Francisco, en ultime recours, appelle Marcela pour lui demander de l'aide sans savoir qu'elle a été mise sur écoute pas son père. Enterrement de Lupe, pleurs de sa mère et cris du frère qui promet de retrouver et de se venger d'Antonio. En prison il demande à un autre détenu comment se faire transférer à Mexico où se trouve Antonio. Daniel va chez Bertha et José pour savoir pourquoi Bertha a menti en disant que c'est elle qui avait retrouvé la chaine en or alors que c'est José. Le couple soupçonne Gaston. Marcela est persuadée qu'Antonio n'est pas le coupable et elle continue son enquête et la lecture des journaux intimes. Barbara, Gaston et Marco arrivent à Valle pour quelques jours. Marco leur montre les tunnels et la cachette secrète où peignait Olivia. Gaston et Barbara passent la nuit ensemble. La journaliste Valentina demande à Selena de lui donner des infos sur la relation Barbara-Gaston. Dans un flash-back on voit qu'Olivia appelait Félix "policier".