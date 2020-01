Missing bride - S01 E33

Gaston et Barbara ont couché ensemble mais Barbara culpabilise vis à vis de sa mère. Antonio est blessé au pied, Francisco veut lui faire traverser la frontière, Marcela doit les rejoindre. Pour soigner son père, Francisco vole des médicaments dans une pharmacie et se bat un livreur pour lui voler sa voiture. Raphael est battu en prison par les gardiens ainsi que par le directeur véreux, parce qu’il a voulu être transféré à Mexico. Marcela interroge Jorquera (médecin légiste) au sujet d’Antonio. Il lui certifie que c’est lui le meurtrier de Consuelo et Lupe, qu’il doute seulement au sujet d’Olivia et Marcia. Marcela doute de ses conclusions car Antonio est gaucher et que les blessures ont été causées par un droitier et tireur professionnel. C’est en réalité Félix qui a demandé au légiste de contrefaire le rapport pour accuser Antonio, qu’il pense coupable du meurtre de sa sœur. Marcela obtient de faux-papiers pour Antonio, son père, qui la soupçonne de quelque chose, met son téléphone sur écoute. Daniel soupçonne José et Bertha d’avoir tendu un piège à Antonio pour qu’il se fasse accuser du meurtre d’Olivia. Daniel finit par avouer à José qu’il l’aime et ce dernier le frappe. Patrick décide de lui montrer un journal d’Olivia dans lequel elle confie ne pas avoir confiance en José, le penser capable de la trahir, savoir qu’il ment à sa propre famille et elle écrit vouloir diviser l’entreprise. Barbara demande des cachets à Andrés pour aller mieux mais il refuse. Elle lui fait des avances et Gaston les surprend. Gaston veut rentrer à Mexico avec Barbara et Marco mais le petit veut rester avec Hortensia, qui refuse de laisser Raphael seul en prison. Il obtient le droit de transfert contre de l’argent, Gaston va payer pour qu’Hortensia accepte de les suivre. Francisco teste son père avec une arme, heureusement Antonio ne sait pas tirer et lui confirme qu’il a toujours été gaucher, ce qui convainc Francisco à 100% que son père est innocent. Francisco et Antonio retrouvent Marcela, mais Félix et ses équipes les ont suivis et les arrêtent. Francisco se sent trahi par Marcela, qui n’était pas au courant que son père la traquait.