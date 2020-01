Missing bride - S01 E34

Felix arrête Antonio et Francisco bien que Marcela tente de l’en empêcher. Raphaël apprend qu’ils vont se retrouver à la prison de Mexico et demande son transfert avec le projet de venger le meurtre de sa sœur. Barbara est désespérée de l’arrestation de son père et de son frère et veut tout faire pour leur venir en aide. Gaston engage le meilleur avocat de la ville, mais celui-ci est très perplexe à l’idée de faire sortir Antonio et Francisco de prison car leurs chefs d’accusation sont très graves. Barbara tente de convaincre Francisco de vendre à Gaston leur maison de Valle afin de récupérer les fonds nécessaires à sa défense. Elle lui montre même des emails échangés entre Olivia et Selena où Olivia dit qu’elle souhaite vendre la maison. Mais Francisco n’y croit pas et refuse. De son côté, Daniel aussi se demande comment il pourrait les aider. Marcela quant à elle décide de reprendre l’enquête depuis le début pur essayer de trouver une faille qui innocenterait le père et le fils. Elle découvre que lorsque Bertha est rentrée chez elle le soir de la disparition d’Olivia, sa voiture était bosselée. Felix propose à Francisco de le laisser sortir de prison s’il témoigne contre son père de tous les crimes qui lui sont reprochés ; Francisco refuse. Il demande à Barbara et Gaston d’aller voir Patrick pour essayer de récupérer les journaux d’Olivia et d’y trouver des indices sur la personne qui aurait pu l’assassiner. Tandis que Pepe et Vanessa sont choqués de cette arrestation, Bertha s’énerve et demande à ce qu’on aborde plus l’affaire Olivia Zamora sous son toit. Le même soir, la famille dine avec Andrés, de retour malgré son différend avec son père. Pepe annonce qu’ils vont devoir vendre leur maison de Valle en raison des difficultés économiques que rencontre son entreprise. En prison, Antonio est agressé par Raphaël, mais Francisco prend sa défense. Juana est très déprimée et décide enfin de céder et de faire l’amour avec Andrés. Barbara et Gaston se rendent chez Patrick et proposent de lui racheter les journaux d’Olivia.