Missing bride - S01 E35

En prison, Raphaël souhaite régler son compte à Antonio, mais Francisco intervient pour défendre son père. Il est roué de coups par les complices de Raphaël et Antonio appelle les gardiens à l'aide. Gaston et Barbara se rendent chez Patrick pour lui demander de leur remettre les journaux d'Olivia, mais ce dernier refuse. Barbara tente alors de le convaincre par les sentiments, au nom de la mémoire de sa mère. Marcela appelle son père pour lui dire qu'elle souhaite poursuivre l'enquête afin de savoir de manière définitive s'il faut laisser Francisco en prison. Félix veut la rejoindre mais elle refuse. Thomas annonce à Félix que la plainte pour vol contre Francisco a été retirée et qu'il peut donc quitter la prison. Félix lui demande de s'en occuper car il a une affaire personnelle à résoudre. Il s'éloigne mais Thomas l'entend mentionner une chaussure et revient sur ses pas. Francisco explique à Antonio qu'il est hors de question qu'il le laisse seul en prison, surtout avec Raphaël qui ne souhaite que se venger pour la mort de Lupe. Francisco remarque le Requin, et Antonio lui explique qu'il ne sait pas comment devenir son ami pour être protégé parce que tôt ou tard, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas des criminels. Francisco et Antonio doivent faire profil bas. Francisco cherche à savoir pourquoi son père n'a pas dit à la police venue l'arrêter pour le meurtre de Consuelo qu'il était avec Lupe. Antonio raconte que cette nuit-là, il n'était pas avec Lupe mais avec une autre femme, et que Lupe a menti pour le protéger. Andrés et Séléna discutent à propos de Barbara, et Séléna souhaite qu'Andrés aide Barbara à échapper à ses problèmes grâce à la drogue. Raphaël confie ses désirs de vengeance à un autre détenu qui lui dit de se méfier du chef des gardiens qui l'a à l'œil, mais que s'il fait en sorte que le Requin mette Antonio et son fils sur sa liste noire, les problèmes de Raphaël seront résolus. Barbara et Gaston ressortent dépités et en colère de ne pas avoir obtenu les journaux d'Olivia que détient Patrick, celui-ci sort et leur dit que même lui ne connaît pas le nom de l'amant d'Olivia, dont elle n'a jamais mentionné autre chose dans ses journaux que la première lettre du prénom. Marcela est arrivée au chalet de Félix, et devant le désordre laissé, elle souhaite commencer à ranger, ce qui fait paniquer son père au téléphone qui fait tout pour qu'elle oublie le rangement. Antonio raconte à Francisco qu'il avait une liaison avec Séléna qui ne voulait pas que le bruit se répande, et qu'il était avec elle la nuit du meurtre de Consuelo. Il n'a rien dit pour la protéger. Francisco se demande avec quelle femme son père n'a pas encore couché. Il cherche comment s'attirer la sympathie du Requin pour gagner sa protection. Chestillas, le détenu qui parlait avec Raphaël un peu avant, lui apprend que le Requin ne s'intéresse pas à l'argent mais seulement aux informations concernant les personnes qui sont comme lui. Francisco charge alors Chestillas d'un message pour le Requin. Barbara et Andrés regardent des photos d'Olivia petite, malgré ses efforts Barbara n'a jamais réussi à ressembler à sa mère. Elle raconte l'admiration de ses camarades pour Olivia, et demande à Andrés de lui donner une pilule de drogue, ce qu'il refuse. Gaston se réjouit que les faux mails de Séléna poussent Francisco à envisager la vente de la maison. Il demande à Séléna si elle a déjà lu quelque chose à propos d'un certain "P". Francisco a fait une demande de changement de cellule pour être avec son père. Séléna se souvient qu'Olivia lui a dit que le "P" est pour policier. Dans leurs cellules respectives, Francisco et Antonio tuent le temps en dessinant. Félix arrive au chalet et Marcela lui annonce qu'elle a tout découvert et qu'Antonio n'est pas l'assassin. Elle lui expose les preuves qu'elle a pendant que Félix cherche aussi discrètement que possible la chaussure de Consuelo, jetée à la poubelle. Raphaël reçoit la visite de sa mère en prison, et se révolte de voir qu'elle prend parti pour Francisco. Il jure de venger la mémoire de sa sœur, malgré les supplications d'Hortensia. Daniel et José parlent de la maison que José a mise à la vente et de l'avenir sombre de l'entreprise. Francisco reçoit la visite de Patrick en prison, et apprend que sa mère avait une soeur biologique. Félix a quitté le chalet sans réveiller sa fille et arrive dans une forêt, il creuse pour enterrer les preuves qui l'incriminent dans l'affaire de Consuelo. Francisco appelle Séléna pour la voir, elle appelle Gaston en pensant que Francisco veut lui vendre la maison. Gaston et Barbara ont couché ensemble, et Barbara le supplie de ne pas la laisser seule. Andrés les surprend à la sortie de la chambre et se met en colère. Elle le supplie de lui donner de la drogue, il refuse d'abord avant d'accepter avec dégoût. Séléna va voir Francisco en prison, celui-ci lui dit qu'il est au courant de la liaison entre son père et elle, elle nie. Félix rend visite à Antonio et l'oblige à dire qu'il est le meurtrier en échange de la liberté de son fils.