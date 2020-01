Missing bride - S01 E36

Antonio dit qu’il était avec Selena la nuit de la mort de Consuelo. Felix semble ne pas le croire et Selena nie les faits. José avoue qu’il trompait sa femme la nuit du meurtre d’Olivia. Daniel entend cet aveu et décide de démissionner. Barbara se drogue. Elle est découverte et sauvée par Juana et Hortensia. En prison, Francisco demande des informations au requin et lui demande de protéger son père en lui proposant en échange le téléphone contenant des informations sur le Poète. Le requin fait frapper Francisco qui se retrouve en cellule disciplinaire. Selena va voir Felix et lui dit qu’elle sait qu’il était l’amant d’Olivia. Il la menace et lui dit qu’il sait qu’elle était effectivement chez Antonio la nuit de l’assassinat de Consuelo : il lui montre l’enregistrement de la caméra de surveillance. Marcela va voir Francisco en prison et lui promet qu’elle lui apportera le téléphone. Barbara fait une tentative de suicide avec des médicaments et de l’alcool. Juana et Hortensia appellent une ambulance. Gaston et son avocat demande à avoir accès aux journaux d’Olivia. À la fin, en prison, Antonio dit à Francisco qu’il est coupable et qu’il a tué Lupe, Olivia, Consuelo et Julieta.