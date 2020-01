Missing bride - S01 E37

Barbara est hospitalisée à cause d'une overdose. Marcela exprime à son père le sentiment qu'il se focalise sur la culpabilité d'Antonio. Il nie. José explique son homosexualité à Daniel. Il lui confie qu'il était avec un homme la nuit de la disparition d'Olivia et lui confirme son affection pour lui. Marcela va parler de l'enquête à Francisco en prison. Félix force Antonio à se rendre coupable des meurtres sous la menace. Andrés a un faible pour Juana et le lui dit, plus tard, elle lui dit que c'est réciproque. Rafael cherche à utiliser le requin pour tuer Francisco, mais Francisco propose au Requin le téléphone du Poète et le plan de Rafael capote. En plein interrogatoire, Antonio avoue tous les meurtres et fournie les lieux des preuves. Selena dit à la journaliste que Barabara a fait une overdose, info qu'elle donne au journal TV. Gaston va se plaindre à Valentina des journaux TV accablants pour lui et sa famille. Selena dit aux journalistes que tout était faux et que Gaston sort avec elle. Antonio dit à Francisco qu'il est coupable de tous les meurtres. Marcela retrouve les preuves des assassinats à l'endroit indiqué par Antonio.