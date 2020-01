Missing bride - S01 E38

Barbara retrouve les preuves des assassinats à l'endroit indiqué par Antonio et qui sembleraient prouver la culpabilité d'Antonio dans les meurtres de Lupe, Julieta, Consuelo et Olivia. Elle annonce la nouvelle à Francisco qui est en prison et qui se fâche contre son père. Francisco est plus tard libéré tandis que son père est condamné pour les meurtres. Séléna annonce aux journalistes qu'elle sort avec Gaston pour soi-disant leur faire oublier le scandale de la relation de Gaston avec Barbara, décision qu'approuve dona Cristina. Marco apprend la nouvelle à la télévision, tout comme Barbara qui sort de cure de désintox, perturbée par la nouvelle. Séléna reproche à Gaston le fait qu'il garde leur relation amoureuse cachée. Il lui promet de rendre leur relation publique après avoir obtenu la vente de la maison. Andrés couche avec Juana mais ne semble pas éprouver de sentiments pour elle. Il semblerait que José et Daniel soit également dans une relation amoureuse. Gaston manque de les surprendre. Une fois sorti de prison, Francisco noit son chagrin dans le travail dans le bureau d'architectes avec beaucoup de succès et lave l'entreprise de tous soupçons de blanchiment d'argent. Il décide d'accepter de vendre la maison de Valle de Bravo pour construire un centre commercial à la place, ce dont se réjouit Gaston. Trois mois après la condamnation d'Antonio, Marcela ressort les preuves et découvre qu'une photo du téléphone de Raphaël avait été supprimée, par qui on ne sait pas, mais Marcela avait fait une sauvegarde dans son PC personnel. La photo semble innocenter Antonio. Elle fait part de sa découverte à son père et à Raphael en prison. Elle pense que les preuves ont été montées de toutes pièces pour accuser Antonio. Elle pense initialement qu'il s'agit de José Villela. Raphael lui annonce qu'il a aussi aperçu Bertha, ce soir-là au lac, le jour de la disparition d'Olivia. Patrick va voir Francisco pour lui rendre son tableau de Marcela et essayer de le convaincre de reprendre la peinture et découvre que Francisco sort avec Vanessa. Daniel traîne avec Bertha, ce que lui reproche Patrick qui dit que c'est déjà suffisant d'être l'amant du mari, mais se lier d'amitié avec l'épouse, c'est quand même un comble. A la fin de l'épisode, Marcela vient annoncer à Francisco, Marcela et leur famille que le corps d'Olivia a été retrouvé dans le lac.