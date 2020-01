Missing bride - S01 E40

Marcela se rend chez Bertha, sous-entendant qu’elle pourrait être la tueuse. Quand Marcela s’en va, Francisco la suit, ce qui rend Vanessa folle de jalousie et de tristesse. Barbara surprend Gaston au lit avec Selena. Marcela pense que c’est Bertha qui a tué Olivia par jalousie parce que selon elle, José était son amant. Francisco pense que Marcela continue l’enquête à tout prix parce qu’elle veut revenir avec lui, mais c’est faux, Marcela est juste en quête de justice pour prouver qu’Antonio est innocent et que le coupable est toujours en liberté. Dans un flashback, on voit Félix avec Olivia, il lui prend un journal pour « garder un souvenir quand elle sera morte ». Olivia lui demande pour quand sa mort est prévue, il lui répond que ce sera le jour de son mariage. Francisco rend visite à Antonio en prison pour savoir pourquoi il a tué Olivia, son père est démuni. Marcela découvre que Jorquera a falsifié les rapports d’autopsie qui ont mis Antonio en prison, elle comprend que le légiste a rendu service à quelqu’un, qu’il protège quelqu’un et qu’il sait qui est le véritable assassin d’Olivia. Félix avoue à Jorquera qu’il a bien tué Consuelo. Selena organise l’anniversaire de Gaston, la fête tourne court quand Bertha fait une crise à Selena, l’accusant d’être la maîtresse de son mari, car elle a découvert des sms compromettants sur le téléphone de José le matin (à la lecture des messages, on voit Bertha saisir une paire de ciseaux et tenter de se maîtriser), SMS qui viennent en fait de Daniel. De plus, Barbara rend hommage à sa mère, tout comme Gaston, ce qui ne plaît pas du tout à Selena. Hortensia confirme à Francisco que Bertha peut être dangereuse. Juana entend Andrés dire à Barbara qu’il était amoureux fou d’Olivia mais qu’il était avec Juana juste par intérêt pour avoir des infos sur Olivia, Juana est dévastée. Marcela rend aussi visite à Antonio en prison pour le tester et obtient la preuve qu’il n’est pas un tueur : trop émotif, emphatique, ne connaissait pas l’existence des trophées enterrés par le vrai tueur. Il avoue cependant savoir pourquoi Lupe et Julieta ont été tuées (elles avaient découvert le vrai nom d’Olivia) et conseille à Marcela de fouiller du côté de ce nom. Gaston finit par annoncer à tous les invités (amis et famille) qu’ils sont en couple.