Missing bride - S01 E41

Durant sa fête d’anniversaire, Gaston annonce ses fiançailles avec Selena. La fête est un vrai fiasco : Juana est saoule et raconte à tout le monde que Barbara et Gaston ont couché ensemble et que Selena et Gaston cachaient leur relation depuis un moment, Francisco en veut à Gaston de refaire sa vie avec Selena et de lui avoir caché son aventure avec Barbara, cette-dernière est aussi déçue de l’annonce des fiançailles, Bertha fait un scandale car elle pense que Selena couche avec son mari. En réalité, celui-ci a une aventure avec Daniel mais refuse de sortir officiellement du placard. Daniel décide donc de le quitter à cause de sa lâcheté. De son côté Bertha continue son scandale le reste de la journée et exige de Pepe qu’il avoue qu’il la trompe. Marcela se rend chez Patrick pour récupérer les journaux d’Olivia. Celui-ci lui apprend qu’il les a déjà donnés à Felix et que ce-dernier devait les transmettre à Marcela, ce qu’il n’a pas fait. Le médecin légiste Jorquera, licencié, s’apprête à partir après que Felix a menacé sa famille. Il tente de joindre Marcela pour lui dire qui est vraiment son père. De son côté, Marcela a de plus en plus de soupçons sur son père à cause de son attitude étrange concernant l’affaire Olivia Zamora et son obstination à vouloir inculper Antonio. Francisco retourne voir Marcela et lui dit qu’il souhaite de nouveau l’aider à faire avancer l’enquête. Marcela lui apprend que le nom de naissance d’Olivia était Stanford et qu’Olivia voulait visiblement du mal à un certain AA, qui doit être Arnaldo Andrade, le père de Gaston. Barbara se tourne vers Patrick car elle voudrait organiser une exposition des tableaux de sa mère afin de faire vivre sa mémoire. Celui-ci accepte de l’aider et de l’initier à l’art de sa mère. Furieuse, Bertha quitte sa maison et va trouver Selena qu’elle poignarde à coup de ciseaux, pensant toujours qu’elle est la maîtresse de son mari.