Missing bride - S01 E42

Gaston et José décident d'emmener Séléna, blessée au bras à la suite du coup de ciseaux, à l'hôpital sous les yeux de Bertha qui pleure. Francisco doute que le S de l'entreprise de Gaston vienne de sa mère malgré les convictions de Marcela. Elle souhaite retrouver Emma, la soeur biologique d'Olivia, pour en savoir plus. Francisco est content de reprendre l'enquête, mais Marcela le met en garde sur leur relation strictement professionnelle. Elle ne voit pas que Jorquera tente de l'appeler, paniqué et très inquiet. Andrés tente de joindre son père pour avoir des nouvelles de sa mère. Il est inquiet, contrairement à Vanessa qui n'a pas vu ses appels manqués et qui pense sa mère partie prendre l'air. Bertha revient à la maison pendant leur discussion, l'air hagard. Séléna enlève ses perfusions et supplie Gaston de la faire quitter l'hôpital, il tente de la calmer. Elle pourra sortir plus tard dans la journée, mais elle a peur de rester chez elle. Gaston lui propose de venir chez lui, mais Séléna est contrariée d'apprendre que Gaston n'a rien dit à la police au sujet de l'agression de Bertha. Hortensia raconte à Francisco l'agression de Séléna malgré l'interdiction de Gaston d'en parler. Francisco souhaite poser des questions à Juana mais elle n'est pas rentrée dormir. Juana se réveille avec la gueule de bois, elle dormait dehors au pied d'un arbre avec un homme. Un nouveau légiste a été engagé par Félix, Marcela apprend par Thomas que Jorquera a essayé de l'appeler la veille. Elle le rappellera. Gaston essaie d'ouvrir les yeux de José sur l'agression et lui demande de faire interner Bertha. José minimise la situation car il se sent responsable de la jalousie de sa femme et il la défend. Francisco arrive furieux à l'hôpital et s'en prend à José. De son côté, Félix fait tout pour que Marcela ne parle pas avec Jorquera. Barbara a montré la galerie d'art à son petit frère, mais celui-ci est inquiet que Séléna veuille remplacer sa mère, il raconte à Barbara qu'Olivia savait que Séléna voulait être avec Gaston. Hortensia est furieuse que Gaston ait ramené Séléna chez lui et de devoir s'en occuper. Félix arrive chez Marcela, mais elle est absente. Il en profite pour se mettre sur son ordinateur personnel, et envoie un message à Jorquera en se faisant passer pour Marcela. Francisco va voir Antonio, toujours en prison. Il lui explique qu'il sait qu'il est innocent et que Bertha a perdu la tête, mais Antonio continue de vouloir être le coupable, ce qui énerve Francisco. Antonio n'a pas tué Olivia. José vient voir Daniel chez lui mais Patrick s'oppose et lui fait savoir qu'il ne l'apprécie pas. La police vient arrêter Bertha sous les yeux de Vanessa, Gina et Andrés, ces derniers tentent de s'interposer. Vanessa appelle José qui est toujours chez Daniel. Juana, ivre, boit dans un bar et parle d'Olivia au serveur. Francisco et Antonio se demandent qui a pu assassiner Julieta Valdés, qui connaissait aussi le véritable nom d'Olivia. Bertha tente de convaincre les policiers qui l'escortent qu'elle est innocente et qu'elle a voulu se défendre contre Séléna devenue violente. Andrés et Barbara sont surpris enlacés par Hortensia qui leur apprend que Séléna va rester à la maison, ce que n'approuve pas Barbara. Vanessa plaide la cause de sa mère auprès de Francisco. Marcela interroge Bertha, mais elle ne veut parler qu'à Félix et tient tête fièrement à Marcela alors que celle-ci tente de convaincre Bertha de parler. Le fils de Jorquera, que sa mère a laissé jouer dans la cour, a disparu. José découvre que Vanessa, Barbara, Francisco et Andrés pensent que Bertha est coupable de la mort d'Olivia puisqu'elle a attaqué Séléna de la même manière. Bertha continue de jouer avec les nerfs de Marcela, et Félix ne répond pas au téléphone. Jorquera retrouve son fils avec Félix, ce dernier se montre menaçant envers son ex légiste et lui fait du chantage pour qu'il ne révèle pas à Marcela ce que Félix a fait. Séléna prend ses aises chez Gaston et s'imagine déjà faire quelques changements de personnel une fois mariée avec lui. Francisco annonce son déménagement, mais avant il demande à Gaston s'il savait que le nom d'Olivia est Stanford et quel est le lien avec la famille de Gaston.