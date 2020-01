Missing bride - S01 E43

Francisco demande à Gaston s’il connaissait le vrai nom de sa mère. Gaston l’envoie vers Enrique Salgado. Felix menace Jorquera qui promet de ne rien dire et de disparaitre. Francisco demande à Hortensia ce que savait Lupe sur sa mère. Hortensia l’oriente vers Rafael. Barbara et Marco acceptent mal la relation de Gaston et Sélena. Felix va parler à Bertha. Il refuse que Marcela assiste à l’entretien. Il dit à Bertha qu’il va tenirsa promesse et essayer de la protéger. Cristina explique à Francisco que Mark Standford était l’associé de son mari mais qu’il est décédé. Elle pense se souvenir qu’il avait des enfants. Jorge, le nouveau légiste engagé par Félix arrive. C’est un vieil ami de Marcela (de l’école de police). Marcela lui fait part de ses doutes concernant les rapports qui ont été faits et lui demande de reprendre la description des autopsies et de refaire son propre rapport. Elle lui dit également qu’elle soupçonne Bertha. Après étude des rapports, Jorge dit qu’il y a deux meurtriers différents et que Julieta et Lupe ont été tuées par un droitier alors qu’Antonio est gaucher. José dit à Bertha qu’il la pense coupable. Séléna a des hallucinations : elle voit Olivia. Gaston lui dit que c’est surement à cause des médicaments. Hortensia lui dit que c’est parce qu’elle a mauvaise conscience. Francisco réussit à convaincre Rafael de lui dire ce que Lupe avait découvert sur Olivia : elle avait son véritable nom ainsi qu’un certificat d’adoption et l’acte de naissance et elle a tout donné à un policier. Juana, ivre, dit à Francisco qu’elle a déjà vu Emma, la sœur d’Olivia, et que lui aussi l’a connue : c’est elle qui était sur la photo qu’ils ont trouvée (ce n’était pas Olivia comme ils le pensaient). Francisco va chez Marcela pour lui faire part de ses nouvelles découvertes. Il la trouve avec Jorge. Ils semblent très proches… Marcela lui dit qu’il peut faire confiance à Jorge et tout raconter devant lui. Francisco veut retrouver Emma.