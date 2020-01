Missing bride - S01 E44

Jorge pense que Bertha est coupable, Francisco non. Leurs échanges sont tendus. Francisco est jaloux et rappelle à Marcela son amour. Elle ne ressent rien pour lui. Juana est ivre. Elle demande à Andres s'il est prêt à tuer pour elle. José demande à Selena de retirer ses accusations contre Bertha. Elle refuse et pense que c'est elle la tueuse d'Olivia. Par recoupement, Francisco et Barbara sont sur la piste de l'orphelinat d'un couvent pour trouver Emma, la sœur d'Olivia. Marcela a une nouvelle preuve : les ciseaux utilisés par Bertha pour attaquer Selena sont les mêmes que ceux qui ont tué Olivia. Marcela accuse Bertha qui accuse José. Selena et Juana se battent à cause du besoin d'alcool de Juana. José déclare son homosexualité à Bertha. Il s'en veut de lui rendre la vie difficile. Il déclare à la police qu'il a tué Olivia.