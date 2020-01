Missing bride - S01 E45

José avoue le meurtre d’Olivia pour couvrir sa femme en faisant croire qu’ils étaient amants. Avec l’aide de Félix, ils montent une histoire, créent des preuves l’incriminant. Dans cette histoire, José a poignardé Olivia avec les ciseaux de Bertha qui était présente au moment des faits. La véritable assassine d’Olivia, c’est Bertha et elle en veut beaucoup à José pour son homosexualité récemment découverte. Marcela a du mal à y croire. Par la même occasion, il dit avoir tué Julieta et qu’Antonio a tué Lupe. Après avoir disposé toutes les preuves, Félix demande un mandat de perquisition pour José et montre une page du journal d’Olivia où elle dit que « P » veut la tuer, incriminant encore plus José dont le surnom est « Pépé ». Barbara songe à partir de chez Gaston avec sa tante mais avant ça elle souhaite aller à Guanajuato pour en apprendre plus sur sa mère. Juana a des problèmes d’alcoolisme et elle a attaqué Séléna.