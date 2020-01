Missing bride - S01 E46

La police vient perquisitionner la maison de Gaston et trouve dans sa voiture un mouchoir avec son sang.Bertha rentre chez elle en détention à domicile pendant que Pépé, lui, reste en prison. Marcela soupçonne de plus en plus son père car il a eu accès aux journaux. Gaston découvre que Valentina Carvajal a écrit une thèse sur la compagnie de Stanford&Andrade et également que Stanford a été tué juste après avoir vendu ses parts à Andrade. On apprend qu'Emma harcelait Olivia. Barbara va au couvent où était sa mère petite, une des bonnes sœurs lui donne une montre qui appartenait à sa mère. Plus tard, Barbara et Fran découvrent le nom de Stanford gravé à l'intérieur...le père d'Olivia était donc Stanford ?