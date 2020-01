Missing bride - S01 E47

Francisco et Barbara découvrent que le père de Gaston et le père d’Olivia étaient associés. José se fait chahuter en prison mais Raphael le défend. José a dit à la police qu’il avait payé Antonio pour que ce dernier tue Lupe. Barbara dévoile à Gaston que son grand-père était l’associé du père de Gaston. Francisco va voir José en prison pour entendre ses aveux, persuadé qu’il ment. Marcela soupçonne son père d’avoir été payé par Bertha pour rester en liberté, elle lui reproche d’avoir mis Antonio et José en prison sans preuves suffisantes, elle le soupçonne aussi d’avoir lui-même placé au bon endroit les preuves en sa possession pour faire accuser José. Félix vire sa fille de la police. Francisco lui propose de travailler pour lui. Francisco et Gaston vont rencontrer Violeta Urquiza, la femme pour qui le père de Gaston a quitté sa famille, mais elle a Alzheimer et ne leur est d’aucune utilité pour avoir des infos sur le père de Gaston. Elle dit juste qu’il se cachait d’une femme qui le cherchait. Salgado avoue à Cristina ne pas avoir eu d’autre choix que de faire rencontrer Gaston et Violeta, sans quoi il aurait été bombardé de questions. On comprend que Salgado et Cristina en savent beaucoup et souhaitent le cacher à Gaston. Antonio essaie de convaincre José que c’est Félix qui est derrière leur emprisonnement et de découvrir pourquoi. Antonio apprend à Raphael (qui défend José et le prend pour son ami) que c’est José qui a commandité la mort de Lupe puisqu’il a dit à la police avoir payé Antonio pour passer à l’acte. Francisco ne veut plus vendre la maison à Gaston à cause de Selena car elle a tourné le dos à Antonio alors que c’est avec elle qu’il se trouvait la nuit où Consuelo a été tuée. Francisco apprend donc à Gaston que Selena est sortie avec Antonio.