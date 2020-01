Missing bride - S01 E48

Selena veut faire croire à tout le monde qu’elle n’a rien à voir avec les accusations de Pepe. Gaston révèle à sa mère qu’Olivia était la fille de l’ancien associé que son père avait fait tué et qu’elle était avec lui car elle avait prévu de venger son père. Gaston craint pour ses affaires si Francisco refuse de lui vendre la maison – ce qu’il fait tant que Selena fait partie de sa vie. Il hésite à rester avec Selena. Mais celle-ci la met en contact avec Valentina Carvajal, la journaliste qui écrit sur l’affaire et ses liens avec l’entreprise. Marcela parvient à pénétrer au couvent où Olivia et sa sœur ont passé leur enfance en se faisant passer pour une nonne. Elle met la main sur leur dossier et trouve le nom d’adoption de sa sœur ainsi que sa dernière adresse connue : Emma Mendoza, à Guanajuato. Francisco lui en est très reconnaissant et lui avoue qu’il est toujours amoureux d’elle. Félix demande à Bertha d’accumuler les preuves pour s’assurer que Pepe sera bien condamné. Il place chez eux un sac contenant la corde avec laquelle Olivia a été attachée et les haltères qui ont servi à la lester pour qu’elle reste au fond du lac. Bertha fait en sorte qu’Andrés et Vanessa trouvent le sac afin qu’ils soient convaincus de la culpabilité de leur père et ne témoigne pas en sa faveur. Andrés et Vanessa apportent le sac au commissariat. Après examen, le légiste confirme qu’il s’agit bien de la corde et des haltères qui ont servi à tuer Olivia. Juana fait la connaissance de Patrick Martinez qui l’invite à boire un verre. Les deux semblent faits pour s’entendre. En prison, Pepe et Antonio tentent de comprendre pourquoi Felix les accuse et pourquoi il aurait tué Olivia. Pepe avoue a Antonio qu’Olivia lui avait dit qu’elle avait un amant qu’elle qualifiait d’une simple lettre : P. Ils pensent qu’il s’agit du P de police et que Felix était l’amant d’Olivia.