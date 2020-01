Missing bride - S01 E49

Marcela est habillée en nonne et Francisco lui fait une déclaration d'amour. Ils couchent ensemble. Gaston donne rendez-vous à Valentina, elle pense que c'est pour parler de ses entreprises alors qu'il veut savoir pourquoi Olivia était en contact avec elle. Valentina connaît bien Gaston car son père travaillait pour le sien et elle en veut à Gaston pour la façon dont Arnaldo Andrade traitait ses employés. Il explique qu'il n'est pas son père et n'est pas responsable de ce qu'il était ou de ce qu'il a fait. Félix oblige José à reconnaître qu'il a tué Olivia en interrogatoire, pendant que ses enfants et sa femme y assistent derrière le miroir sans tain. Marcela retourne au couvent et demande à Francisco de se concentrer sur la recherche d'Emma. Félix veut savoir si Jorquera est celui qui lui a envoyé des messages d'avertissement. Celui-ci lui conseille de chercher du côté des coupables de meurtres qu'il a fabriqués de toutes pièces. Vanessa et Andrés se rendent chez Gaston et veulent excuser leur famille après que leur père a reconnu avoir tué Olivia. Francisco, avec une photo de sa mère dans le journal, se renseigne et apprend qu'une femme lui ressemblant beaucoup est régulièrement vue dans la zone. Juana annonce à Patrick que le meurtrier est José et que toutes les preuves sont là, mais il refuse d'y croire. Daniel refuse également d'y croire, il est convaincu que Bertha a obligé José à dire qu'il est coupable. Gaston et Barbara se présentent au commissariat, ils refusent de croire en la culpabilité de José. La Mère supérieure convoque Marcela et lui demande qui elle est et ce qu'elle veut. Francisco rencontre le mari d'Emma qui lui apprend qu'Emma aussi a disparu. Daniel se rend chez Bertha pour tenter de convaincre Andrés et Vanessa de l'innocence de leur père. En prison, Antonio et José se renseignent sur Félix et pensent qu'il les fait accuser à tout prix pour se sauver lui-même. Marcela doit quitter le couvent. Félix tente de la joindre sans succès et demande à Jorge de la contacter de son côté. Gaston demande à voir José. Francisco plaide la cause de Marcela auprès de la Mère supérieure à laquelle il demande des informations au sujet d'Emma. Juana parle de la passion d'Olivia pour les bonnes soeurs à Barbara et Patrick. Au couvent, Marcela et Francisco tentent de convaincre la Mère supérieure de leur livrer les informations au sujet de l'endroit où se trouve Emma. Leur conversation est discrètement espionnée par l'une des bonnes soeurs derrière la porte, il semble que ce soit Olivia. Séléna a acheté une console vidéo à Marco, mais celui-ci n'en veut pas. Les relations entre Séléna et Hortensia sont toujours aussi houleuses, Hortensia remet une lettre anonyme à Séléna. C'est une lettre de menace lui annonçant qu'après Olivia, Julieta et Lupe, elle est la suivante sur la liste. Au parloir, Gaston attend José et lui demande des explications.