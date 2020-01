Missing bride - S01 E50

Marcela et Francisco ne réussissent pas à obtenir des informations de la Mère supérieure au couvent. Ils savent juste qu’Emma a été adoptée par la famille Mendoza. On voit Olivia qui est cachée dans le couvent. José dit à Gaston qu’il a tué Olivia. Selena reçoit une lettre anonyme de menaces. Elle la montre à Félix. Elle soupçonne Hortensia. Gaston veut racheter les parts de l’entreprise de José à Bertha. Marcela demande de l’aide à Jorge et Félix pour rechercher Emma. Elle leur montre la lettre anonyme reçue par Emma, identique à celle reçue par Selena. La lettre est arrivée chez le mari d’Emma qui avait déjà disparu à ce moment-là. Félix montre à Raphael un dépôt bancaire sur le compte d’Antonio en lui disant qu’il a probablement été fait par José pour tuer Lupe. Raphael qui jusqu’à ce moment-là ne croyait pas à la culpabilité de José, en est alors convaincu et décide de se venger. Il commence à le menacer. Marcela ne croit pas à la culpabilité de José. Elle fait part de ses doutes à Jorge mais ce dernier est convaincu que José a tué Olivia. Félix aide Francisco à chercher Emma. Ils comprennent alors qu’Emma a été séquestrée par erreur à la place d’Olivia et que c’est elle qui avait appelé Francisco pour demander de l’aide. Marcela va chez les Villela pour parler à Vanessa. Cette dernière n’est pas là, mais Marcela apprend de Manuela que Félix est venu voir Bertha et est resté plusieurs heures. Emma rentre chez elle. Son mari la violente.