Missing bride - S01 E51

Augusto est violent avec Emma à son retour. Elle finit par lui donner un somnifère pour l'endormir et chercher son passeport. Gaston réorganise l'entreprise et confie le projet à Francisco. Daniel vient lui demander d'aider Pépé à être disculper. Marcela visite Pépé en prison et lui demande de faire un nœud. Elle veut vérifier sa culpabilité. Rafael crève l'œil de Pépé pour venger sa sœur. Marcela confie à Francisco ses doutes profonds sur la culpabilité d'Antonio. Le sort de la maison d'Olivia est débattu par Patrick, Juana et Barbara. Marcela cherche des indices chez son père et se fait surprendre par Tomas qui lui annonce que Pépé a perdu son œil. Francisco visite Augusto, qui nie le retour d'Emma. Il lui demande le courrier anonyme reçu par Emma. En allant le cherche, Augusto surprend Emma qui cherche le passeport. Le bruit de la dispute attire l'attention de Francisco. Marcela visite Antonio pour lui dire qu'elle croit en son innocence. Félix surprend leur discussion.