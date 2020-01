Missing bride - S01 E52

Francisco va chez Augusto pour récupérer une enveloppe. Emma est chez Augusto et il l’empêche de partir, mais Francisco tombe sur la chaîne qu’il reconnaît comme similaire à celle de sa mère. Il va chez le bijoutier avec la chaîne d’Emma, la bijoutière se souvient de l’avoir fabriquée pour Emma qui était venue avec Olivia. Elle voulait la même avec un E au lieu d’un O. C’était la mère biologique d’Olivia (Valérie) qui la lui avait offerte. La bijoutière pense qu’Emma se cache pour échapper à son mari. José est à l’hôpital, il a perdu son œil. Daniel lui dit que ça ne peut pas continuer et lui ordonne de se défendre. Gaston est contrarié car José a finalement décidé de ne pas vendre l’entreprise. Il en parle à Bertha qui promet de le convaincre de vendre. Marcela découvre que Consuelo et ses enfants ont séjourné/été séquestrés dans la cabane de Félix. Elle se confie à Jorge et lui demande de l’accompagne à Valle de Bravo pour trouver des preuves contre Felix. Francisco décide de demander Marcela en mariage le soir même, il rend visite à son père en prison pour le lui annoncer. Barbara a organisé une exposition en l’honneur d’Olivia. Elle publie des photos sur le net et se rend compte que « Emma669 » aime ses photos et la suit sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Elle se demande si c’est sa tante. Daniel avoue son amour/sa relation avec José à Bertha. Marcela appelle Francisco pour lui dire qu’elle ne pourra pas se rendre à l’exposition car elle enquête. Francisco est très contrarié. Francisco se rend à la cabane de Valle de Bravo pour lui faire part de sa contrariété. Il finit par la demander en mariage et elle accepte.