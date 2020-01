Missing bride - S01 E53

Bertha attaque Daniel avec une paire de ciseaux quand il vient lui rendre visite pour lui dire qu'il aime Pépé. Félix pense que c'est une femme qui a envoyé les lettres anonymes. Selena pense que c'est Bertha. Marcela soupçonne son père d'avoir tué Olivia. Elle retrouve les pages de journal arrachées chez lui. Elle interroge Selena qui lui dit que c'est impossible que son père soit l’assassin : Olivia et Félix s'aimaient énormément. Bertha va à l'hôpital pour menacer Pépé avec des ciseaux, elle lui réclame de l'argent. Barbara organise l'exposition des tableaux de sa mère. Toutes les photos qu'elle publie de l'exposition sont "likées" par une Emma69, même nom que sa tante. Elle en fait part à Félix. Augusto, mari d'Emma, essaie de joindre Francisco mais c'est Barbara qui répond. Elle ne passe pas le message mais en parle à Félix qui retrouve l'adresse et part à la recherche d'Emma. Scène finale de course poursuite entre Emma (Olivia ?) et Félix, course arrêtée par Marcela qui défend son père d'approcher d'Emma.