Missing bride - S01 E54

Episode 54Marcela menace son père avec une arme, convaincue que Félix a tué Olivia. Elle le soupçonne également du meurtre des autres femmes et de Jorquera. Il finit par avouer avoir effectivement tué Consuelo. Félix montre à sa fille une lettre anonyme d’un corbeau qui avoue avoir tué Olivia. Devant l’avocat, en compagnie de G, F et B, Juana ne veut plus signer l’acte de vente de la maison. Gaston la jette dehors, elle part habiter chez Francisco. Selena trouve un magazine aux lettres découpée dans la chambre de Barbara et l’accuse donc d’être l’auteur des lettres anonymes. Barbara quitte elle aussi la maison, mais Hortensia décide d’y rester. Marcela annonce à Francisco qu’elle ne l’épousera pas, qu’elle ne l’aime pas et ne l’a jamais aimé (évidemment c’est faux et elle fond en larmes dès qu’il part) et qu’elle va quitter la police et abandonner ses enquêtes. Procès de José : Raphael dit avoir clairement vu José avec Olivia puis José attacher Olivia et la jeter à l’eau, Bertha dit qu’il a poignardé Olivia avec les ciseaux, Hortensia dit avoir vu Bertha l’attaquer avec des ciseaux, Francisco dit qu’il ne croit pas que José était l’amant et qu’il n’a jamais eu vent de l’attaque aux ciseaux, Tomas dit que José a sûrement tué Olivia car il était jaloux qu’elle épouse un autre que lui. Marcela arrive en plein tribunal, avec un témoin pouvant prouver que José n’a pas tué Olivia. Daniel a demandé à un homme (visiblement rencontré sur un site de rencontres homo) de lui rendre service, disant qu’il a passé la nuit avec José au moment où Olivia se faisait tuer. José confirme les faits et fait son coming-out au tribunal. Juana va aux alcooliques anonymes. Emma l’appelle, elle a besoin d’argent car elle se cache dans un hôtel. C’est Emma qui a tué Olivia.