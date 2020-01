Missing bride - S01 E55

Emma demande de l’argent à Juana, mais celle-ci refuse. Elle est ennuyée car elle se trouve dans un hôtel et elle a annoncé que sa sœur viendrait payer car sa carte ne fonctionne pas. Au tribunal, Pepe avoue son homosexualité devant tout le monde et clame son innocence pour le meurtre d’Olivia Zamora. Bertha fait un scandale en plein procès et l’audience est suspendue pour 5 jours – Pepe reste en prison et Bertha est assignée à résidence. Marcela, persuadée que Felix est derrière tout ça, annonce qu’elle soutient Pepe et qu’elle veut l’aider, lui et Daniel, à faire éclater la vérité. Juana reçoit une lettre anonyme qui la menace. Elle demande à Patrick de l’héberger pour la protéger. Antonio annonce à Raphaël qu’il refuse d’attaquer Pepe après ses aveux. Raphaël mène la vie dure à Pepe en prison après son coming-out. De retour à la maison, Bertha, Vanessa et Andrés discutent. Bertha est hors d’elle, elle pense que l’homosexualité de son mari est une maladie et qu’il faut le soigner. Vanessa pense que c’est une simple stratégie de l’avocat. Andrés est le seul à voir la vérité en face. Félix donne rendez-vous à Emma pour lui rendre son passeport, mais celle-ci refuse. Gaston se rend chez Barbara pour voir Juana et lui demander à nouveau de vendre la maison de Valle de Bravo. Juana n’est pas là, et Gaston et Barbara couchent ensemble. Bertha drogue un des policiers qui la surveillait chez elle et s’enfuit. Francisco se rend chez Augusto et ce-dernier lui demande de l’argent. Il lui avoue qu’Olivia les entretenait, lui et Emma. Bertha se rend à l’entreprise de Pepe et agresse Daniel avec des ciseaux. Vanessa va voir Pepe en prison et lui annonce qu’elle ne peut pas lui pardonner d’avoir menti sur son homosexualité. Après avoir couché avec lui, Barbara jette Gaston dehors, bien qu’il lui ait proposé de faire ses valises et de partir loin pour recommencer à zéro avec lui. Persuadé qu’Emma est derrière la lettre anonyme reçue par Juana, Patrick l’appelle pour la mettre en garde de ne pas s’approcher de Juana. Felix demande à Jorquera de l’aider à prouver son innocence auprès de Marcela pour que cette-dernière les aide à trouver le véritable assassin. Ils se rendent chez Marcela. Elle accepte de les aider à condition que Felix quitte la police. Francisco parvient à obtenir le numéro d’Emma. Avec Barbara, ils l’appellent pour essayer de lui parler mais elle leur raccroche au nez. Francisco pense qu’il faut lui proposer de l’argent. Après avoir agressé Daniel, Bertha se rend à l’église pour prier pour son salut et celui de son mari. Vanessa l’appelle pour lui dire que si elle ne revient pas, la police menace de lui retirer la garde de Gina. Francisco fait appel à Marcela pour qu’elle l’aide à découvrir qui est l’auteur de la lettre anonyme adressée à Juana. Andrés va voir Pepe en prison et lui annonce qu’il le soutient. Il lui annonce aussi que Bertha a disparu malgré son assignation à résidence et qu’elle risque des ennuis avec la police. Gaston avoue à Selena avoir couché avec Barbara. Selena s’énerve et lui propose de l’épouser pour qu’il arrête une bonne fois pour toute de revenir vers Barbara. Emma se rend chez Patrick pour menacer Juana avec une arme.