Missing bride - S01 E56

Emma vient voir Juana pour avoir de l'argent afin de quitter le pays, Juana l'accuse d'avoir tué Olivia parce qu'elle ne voulait plus se venger de Gaston. Andrés rend visite à son père en prison et lui apprend que les services sociaux veulent retirer la garde de Gina à sa mère. José demande à son fils et à Vanessa de devenir les tuteurs de Gina. Andrés ne veut pas aborder le sujet de l'homosexualité de son père. José s'en veut du mal fait à sa famille, mais Andrés lui signale que sa mère aussi y est pour quelque chose. Séléna tente de convaincre Gaston qu'ils doivent se marier, mais celui-ci ne voit pas d'avenir à leur relation et n'est pas amoureux d'elle. Il refuse dans un premier temps, la voyant trop attirée par le luxe. Puis il cède et annonce leur mariage à Marco. Juana avoue avoir toujours aimé Olivia, mais que celle-ci ne le lui rendait pas. Ce serait l'origine de son alcoolisme. Marcela et Francisco veulent que Félix fasse examiner une nouvelle lettre anonyme mais celui-ci leur annonce son départ de la police. Juana paie la chambre d'Emma à condition de ne plus la revoir. Emma se souvient de la nuit du meurtre de son père. Bertha est arrêtée une nouvelle fois devant Vanessa et Andrés pour avoir violé l'assignation à résidence et attaqué Daniel. Juana dit à Francisco qu'Emma a tué Olivia. Félix quitte la police, laissant son poste à Tomás. On comprend qu'il y a été poussé par Marcela. Doña Cristina trinque avec Gaston et Séléna à leur mariage, mais Marco rejette Séléna. Barbara, venue chercher des affaires, apprend le futur mariage de Gaston. Marcela interroge Bertha au sujet de l'agression de Daniel, puis de celle d'Olivia. L'interrogatoire se passe mal, Marcela demande le retrait de la garde de Gina à Bertha et qu'elle soit examinée par un psychiatre. Francisco arrive chez sa tante et prend son portable pour envoyer un message à Emma. Juana raconte à Patrick la visite d'Emma chez lui, il déclare à nouveau ses sentiments mais elle le repousse avant de l'embrasser. José reçoit la visite de Daniel en prison. Emma apprend le mariage de Gaston à la télé et assiste à l'interview de Séléna à ce sujet. On découvre que cette mise en lumière est un service rendu par Valentina en échange d'une interview de Francisco que Séléna doit lui obtenir. Gaston veut expliquer à Barbara pourquoi il va se marier avec Séléna. Première nuit d'amour entre Juana et Patrick. Juana se sent espionnée, quelqu'un semble l'attendre devant chez Patrick. Marcela est convaincue que l'équipe fait fausse route en accusant Bertha des meurtres de Julieta, Lupe, Olivia. Barbara veut rencontrer Emma malgré le refus de Francisco. Juana est suivie et tente de se sauver. Gaston fait des remontrances à Séléna parce qu'il refuse qu'elle raconte leur vie privée dans les médias alors que Séléna pense que c'est un coup de pub pour l'entreprise de Gaston. Emma se rend au rendez-vous donné par Francisco, pensant avoir affaire à Juana.