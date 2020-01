Missing bride - S01 E57

Francisco rencontre Emma qui lui raconte les projets de vengeance qu’elle et Olivia avaient ainsi que leur histoire. Emma veut ensuite partir du Mexique mais c’est Félix qui a son passeport. Elle préfère renoncer à le récupérer plutôt que d’aller chez Félix. Elle veut passer la frontière de façon illégale mais elle se fait dénoncer par la réceptionniste de l’hôtel. La police (dont Marcela) arrive sur les lieux mais elle réussit à s’échapper car elle a été prévenue de leur arrivée. Félix vient discrètement, va dans la chambre d’hôtel et efface les indices. Bertha est enfermée à l’hôpital psychiatrique. Juana a disparu. Patrick et Barbara sont inquiets et la cherchent. Emma soupçonne Félix de la détenir. Francisco, Barbara et Patrick soupçonnent Emma. Andrés soupçonne sa mère, Bertha. Son corps est retrouvé dans le lac à la fin de l’épisode. José subit des violences de Rafael en prison. Daniel réussit à convaincre Andrés et Vanessa d’emmener Gina lui rendre visite.