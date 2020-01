Missing bride - S01 E58

Francisco est persuadé qu'Emma est la tueuse. José confirme son amour à Daniel alors qu'il lui dit que sa famille lui manque. L'info de la mort de Juana se répend. Marcela accuse son père d'avoir tué Juana, qui nie et lui raconte son histoire d'amour avec Olivia, leurs passions, leurs incompréhensions et la fin de leur relation. Tomas soupçonne Bertha. Avec Valentina, Francisco annonce à la TV qu'il cherche activement Emma, comme suspect principal. Emma essaye de passer la frontière avec des clandestins. Marcela est au courant et organise son arrestation. Félix les devance et l'arrête en route, l'amène dans un restaurant et se dispute avec elle. Final sur leur réconciliation.