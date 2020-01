Missing bride - S01 E59

Francisco est l’amant d’Olivia qui se fait passer pour Emma. Marcela annonce à Francisco qu’elle soupçonne. Félix d’avoir tué Olivia. Gaston demande à Hortensia de ne plus se disputer avec Séléna. Olivia se dispute avec Félix et lui annonce qu’elle veut cesser cette mascarade rentrer chez elle pour retrouver ses enfants. Elle est triste qu’on ait tué Emma en pensant qu’il s’agissait d’elle, Olivia. Félix lui avoue avoir tué Consuelo mais pas les autres femmes. Marcela appelle Félix pour le confronter. Il lui ment et dit qu’il est la recherche d’Emma. Elle ne le croit pas et pense qu’il a aidé Emma à s’échapper. Elle lui dit qu’elle a tout raconté à Francisco. Tout le monde assiste à l’enterrement de Juana qui a été assassinée. Daniel annonce la nouvelle à Pépé en prison. Bertha est interrogée et accusée d’avoir tué Juana.