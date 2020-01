Missing bride - S01 E60

Francisco tire sur Félix et le blesse. Marcela fouille la maison d'"Emma", elle trouve une photo des enfants d'Olivia ainsi qu'une image de saint, la même que celle que lui a donné soeur Heidi. Elle va interroger les soeurs au couvent mais la Mère Supérieure est sur la défensive et Heidi dit ne pas connaitre Emma. Le Requin demande à Pépé de lui trouver de la "drogue de Calilla" grâce à l'aide de son fils Andrés. Andrés et Daniel vont voir le dealer le Squelette pour avoir la drogue. Scène flashback du soir de la disparition d'Olivia, on la voit plonger dans le lac, jeter son maillot et retrouver Félix de l'autre côté. Elle voulait se faire passer pour morte. Surtout aux yeux du Poète. Olivia se fait repérer par Barbara et Patrick alors qu'elle conduit la voiture de Félix. Elle va interroger Violeta pour avoir des informations sur Andrade mais celle-ci fait la démente. Olivia se fait arrêter par la police mais Félix la sauve et lui demande de se cacher. Scène finale, Olivia retourne se cacher au couvent et la Mère Supérieure lui dit : "Je sais que tu n'es pas Emma mais Olivia la disparue"