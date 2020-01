Missing bride - S01 E61

Olivia trouve refuge au couvent. José menace Andrés, qui finit par se faire tabasser à mort par l’équipe du Requin. Francisco va dénoncer Félix à Thomas. Francisco joue à un petit jeu pour pourrir la vie de Félix : il dit à la police où se cache Félix puis à Félix que la police le cherche et qu’il doit s’enfuir. Antonio et José sont libérés de prison. Tout le monde est invité au mariage de Selena et Gaston : Francisco et Barbara, Antonio, Patrick, Bertha, José et Daniel… Bertha est en hôpital psy (ou maison de repos). Olivia (sous l’identité d’Emma) demande à Marcela de l’aider à prouver son innocence. Francisco démissionne pour se consacrer à la peinture. Olivia a manigancé quelque chose qui se produira au mariage. Elle demande à Valentina d’annoncer son innocence aux infos, en échange Valentina veut le nom du véritable assassin. Olivia lui annonce que c’est Selena. Selena reçoit une nouvelle lettre anonyme lui disant qu’elle n'ira pas jusqu'à sa lune de miel. Olivia menace Augusto avec un couteau.