Missing bride - S01 E62

Olivia, déguisée en nonne, menace Augusto de le tuer s’il n’arrête pas. Au moment de partir, Augusto prend son arme et menace de la tuer. Il l’attache et l’empêche de partir. Il comprend qu’elle est Olivia et non pas sa femme. Selena reçoit une lettre de menace anonyme et devient folle. Elle pense que quelqu’un veut la tuer et que le tueur sera parmi les invités de son mariage. Hortensia et Marco se moquent de ses craintes. Gaston ne la prend pas au sérieux non plus. Elle lui demande d’annuler la fête et de faire une petite cérémonie, il refuse. Elle décide malgré tout de doubler la sécurité. Antonio débarque chez eux, agacé d’avoir reçu une invitation au mariage qu’il trouve de mauvais goût. Selena comprend que quelqu’un a envoyé de fausses invitations. Antonio révèle aussi à Gaston que Selena couchait avec lui quand elle a commencé à le séduire. Personne ne le croit et il quitte la maison, fait une déclaration d’amour à Marcela, mais celle-ci lui dit que ce n’est pas réciproque car elle est toujours amoureuse de Francisco. Marcela et Francisco, par téléphone, discutent de l’émission de Valentina dans laquelle Emma annonce qu’elle était avec Francisco le jour où Juana a été tuée et qu’elle n’est donc pas coupable du meurtre. Thomas essaie à nouveau d’arrêter Félix, mais celui-ci a encore une longueur d’avance et s’est échappé. Thomas soupçonne Marcela d’aider son père à s’enfuir. Jorge et Marcela découvrent une vidéo de Félix et Emma dans la même voiture devant la galerie de peinture qui expose les œuvres d’Olivia. Le jour du mariage de Selena et Gaston, Patrick Martinez fait envoyer un portrait d’Olivia comme cadeau et confirmation de sa venue, alors qu’il n’était pas invité. Francisco va discuter avec Valentina de son émission. Celle-ci lui annonce qu’Emma, en plus de se dédouaner, accuse Selena du meurtre d’Olivia. Elle lui révèle aussi qu’Emma est à la recherche d’Arnaldo Andrade pour venger la mort de son père. Pour le retrouver, elle est allée interroger Violeta, l’ancienne maîtresse d’Andrade à l’asile. Valentina révèle également à Francisco que celui qui envoyait de l’argent à Emma tous les mois était un certain Gregorio Castro. Francisco se rend à son tour à l’asile et Violeta lui dit qu’elle ignore totalement où se trouve Andrade. Félix arrive chez Augusto où il retient Olivia prisonnière et la libère. Augusto ne savait pas qu’ils étaient de mèche et se retrouve attaché à son tour. Au mariage, Daniel et Pepe se présentent ensemble devant tout le monde. Les avis sont mitigés sur leur couple : Hortensia, Gaston et Andrés sont ravis, Doña Clara, Bertha et Vanessa sont en colère. Bertha est d’ailleurs présente alors qu’elle n’avait pas été invitée non plus – ce qui inquiète beaucoup Gaston et Selena. Olivia s’habille et se rend au mariage de Gaston et Selena, surprenant tout le monde. Marcela se rend chez Francisco pour le voir et découvre en regardant son ordinateur portable que c’est lui qui a prévenu Félix que la police allait l’arrêter. Félix, avec l’aide d’Augusto qu’il menace de son arme, parvient à accéder aux comptes en banque d’Emma et trouve un bénéficiaire du nom d Gregorio Castro.