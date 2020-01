Missing bride - S01 E63

Olivia, sous les traits d'Emma Mendoza, fait irruption à la réception donnée par Gaston avant son mariage. Elle fait le tour des invités et dit à Gaston qu'il a rapidement oublié Olivia et qu'elle veut le voir se marier et rencontrer Séléna. Marcela demande à Francisco de lui expliquer les mails qu'il a envoyés à Félix, il dit qu'il préfère voir Félix puni en étant poursuivi toute sa vie plutôt que de le voir derrière des barreaux. Marco envoie un SMS à Francisco pour lui apprendre le retour d'Olivia. Par la fenêtre, Séléna aperçoit Olivia/Emma et ne veut pas qu'elle ne mette en péril son mariage avec Gaston. De son côté, Félix menace Augusto avec une arme pour qu'il lui révèle qui est Gregorio Castro. Séléna se présente enfin pour se marier, Olivia lui lance un regard foudroyant tandis que Marco continue à la supplier de ne pas laisser son père se marier. Il reste persuadé d'avoir reconnu sa mère, même si Olivia lui dit que non. Tous, en dehors de Barbara et Francisco, assistent au mariage de Séléna et Gaston. Barbara, Francisco et Marcela sont refoulés à l'entrée de la maison par les gardes du corps placés par Séléna pour les empêcher de gâcher son mariage. Olivia révèle à Marco que c'est bien elle, elle est revenue et lui demande de garder le secret. Bertha amène à José et Daniel des coupes de champagne pour trinquer avec eux, mais refuse elle-même de boire à cause de son traitement. Mais elle s'assure que Daniel boit sa coupe. Christina veut donner de l'argent à Emma en échange de sa disparition de leurs vies, mais Emma refuse. Hortensia envoie Corina faire diversion auprès des gardes du corps tandis qu'elle fait entrer discrètement Barbara, Marcela et Francisco par le garage. Olivia/Emma propose une alliance à Patrick pour retrouver l'assassin de Juana. Gaston emmène Olivia à part pour savoir quel est le plan d'Olivia et Emma. Emma lui révèle qu'au début Olivia voulait se venger, mais elle a changé d'avis quand il lui a donné Marco. Barbara fait irruption pendant la discussion et se retrouve face à sa mère sous les traits d'Emma. Pendant ce temps, dans la chambre de Marco, celui-ci dit à Francisco qu'il s'est trompé en envoyant le message du retour d'Olivia et qu'il s'agit en fait d'Emma, fidèle à la promesse qu'il a faite à sa mère plus tôt. Marcela trouve Séléna qui s'énerve de voir à nouveau sa fête perturbée. Elle lui demande de venir faire une déclaration au commissariat le lendemain matin, et lui annonce que sa lune de miel devra être reportée car elle n'aura pas le droit de quitter le pays. José s'inquiète pour Daniel qui tarde aux toilettes, et celui-ci revient, pas bien du tout, malade. José dit que Bertha l'a empoisonné.