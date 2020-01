Missing bride - S01 E64

Le jour du mariage de Selena et Gaston, Olivia (qui se fait passer pour Emma) les oblige à l’autoriser à s’installer chez eux. Ils refusent mais elle leur fait du chantage avec des documents indiquant qu’elle est l’héritière de la maison de Valle de Bravo et qu’elle peut donc interrompre la construction du centre commercial. Selena ne veut pas que Gaston cède au chantage. Ils se disputent. Par ailleurs, Olivia (se faisant passer pour Emma) accuse Selena d’avoir tout calculé pour voler la vie d’Olivia. Bertha a drogué Daniel en mettant un de ses médicaments dans son verre. Daniel veut la faire mettre en prison. José essaie de lui faire entendre raison. Félix se rend compte que Salgado faisait des dépôts tous les mois sur le compte d’Emma de la part d’Arnaldo Andrade, le père de Gaston, afin qu’elle arrête ses recherches et garde le silence. Il en fait part à Olivia. Félix s’installe temporairement chez Augusto. Marcela commence également à soupçonner Selena. Tomas s’intéresse à sa théorie. Marcela va chercher Selena chez elle le lendemain matin du mariage pour l’emmener au poste car elle ne s’y est pas présentée comme convenu. Elle est interrogée en tant que suspecte du meurtre d’Olivia. Jorge interrompt l’interrogatoire pour montrer à Marcela les résultats de l’analyse du verre d’Olivia qu’elle avait demandée. Suite à des recherches, Gaston veut faire emprisonner Emma pour fraude fiscale et complicité de meurtre. Augusto révèle à Félix qu’Emma a été condamnée pour vol à main armée. Marcela va voir Olivia et lui dit qu’elle sait qu’elle n’est pas Emma mais bel et bien Olivia.