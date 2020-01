Missing bride - S01 E65

Olivia avoue à Marcela qui elle est et lui explique la raison de son plan : trouver l’assassin de ses parents. Marcela va dire à Félix qu’elle sait la vérité et ils se réconcilient. Daniel demande à Pépé de dire son homosexualité à Gina. Vanessa est contre cette idée. Francisco veut connaître quel est le lien entre Emma et Le Poète et il va le demander à El Flaco (Le Squelette). En prison, Selena supplie Antonio de lui servir d’alibi. Finalement, il accepte et témoigne devant la police. Selena est libérée. Gaston lui en veut de l’avoir trahi et se sépare d’elle. Olivia monte un piège avec Gaston pour coincer Arnaldo. Francisco croit toujours qu’Emma est coupable. Marcela essaye de le convaincre que non. Olivia et Selena se disputent au sujet de Gaston. Hortensia sait pour Olivia.