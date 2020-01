Missing bride - S01 E66

Barbara accuse Séléna d'être derrière tous ces meurtres. Gaston et Olivia (Gaston pense qu'il s'agit d'Emma) entrent de force chez le père de Gaston, Arnaldo. Gaston reproche à son père et de l'avoir abandonné étant enfant. Olivia voulait exiger des excuses de sa part pour avoir tué ses parents, les Stanford, mais Arnaldo est paraplégique et ne peut pas bouger. Il semble toutefois conscient de ce qu'il se passe. Face au désespoir d'Olivia/Emma, Gaston lui demande pardon au nom de son père. Francisco va chez Augusto pour trouver des preuves du lien qui relie le poète à Emma. Tapis derrière une porte, Félix menace Augusto de son arme et Francisco ne le voit pas tout de suite. Francisco finit par se battre avec Félix et Augusto met Félix KO. Francisco ligote Félix et exige de savoir ce qu'il traficote avec Emma. Marcela, Jorge et Thomas étudient les messages anonymes de l'assassin créés à partir de lettres découpées dans des revues. Des revues ont été trouvées par Séléna dans la chambre de Barbara. De retour chez Gaston, Séléna rentre dans leur chambre et trouve Olivia en train de parler avec Gaston. Elle essaye de convaincre Gaston qu'il s'agit d'Olivia et pas d'Emma. Pour preuve, elle lui montre que "Emma" est connectée sur l'adresse mail d'Olivia. Francisco fouille dans l'appartement d'Augusto et trouve le portable d'Emma. Il écoute les messages vocaux et en trouve un laissé par Lupe qui la contacte pour lui annoncer qui a tué ses parents et Julieta. Le message a été laissé la veille du meurtre de Lupe. Il fait part de sa découverte à Marcela et ils en déduisent qu'Arnaldo est l'assassin. Marco est au courant de la véritable identité d'Emma/Olivia. Il informe sa mère des soupçons de Séléna. Séléna appelle Dona Christina pour lui faire part de ses soupçons et Christina la croit. Gaston se rend au poste de police pour demander une double vérification de l'ADN du corps retrouvé dans le lac et il fait part de ses soupçons concernant l'identité d'Emma à Marcela, Thomas et Jorquera, qui accepte de refaire les tests. Francisco va chez Gaston et confronte Olivia (qu'il pense être Emma) au sujet des messages vocaux. Il l'accuse d'avoir voulu se débarrasser de Lupe et Julieta. Barbara trouve une lettre de menaces et accuse Séléna d'en être l'auteur. Séléna se rend chez Christina avec la voiture et le chauffeur envoyés par Christina. Le chauffeur s'arrête au bureau de tabac pour acheter des magazines pour Christina. Séléna en déduit que l'auteur des messages anonymes était Christina.