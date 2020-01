Missing bride - S01 E69

Doña Cristina séquestre Selena et lui annonce son intention de la tuer elle et Olivia. Félix et Olivia se réfugient chez Marcela. Ils apprennent qu’Olivia est soupçonnée d’avoir tiré sur Salgado et veulent s’enfuir. Ils tentent de savoir d’Augusto qui donnait de l’argent tous les mois à Emma et apprennent qu’il s’agissait d’une vieille dame. Marcela tente de convaincre la police qu’elle n’est pas coupable et que l’assassin est ailleurs. Daniel et Patrick vont voir Bertha à l’hôpital pour lui annoncer qu’ils ne portent pas plainte contre elle et lui demander la permission de parler à Gina de la relation entre Daniel et Pepe. Doña Cristina apprend que son mari est chez Gaston et fait tout pour le maintenir ensommeillé et l’empêcher de parler. Marcela et Francisco tentent de faire parler Arnaldo. Ils se rendent compte qu’il est drogué pour ne pas parler et décident d’arrêter son traitement. Sergio revient dans la famille pour faire une révélation : avant de mourir, Lupe avait reçu les mêmes lettres anonymes que les autres victimes. Hortensia la convainc d’aller les montrer à la police. Doña Cristina tue Selena.