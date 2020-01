Missing bride - S01 E71

Sous les cris de la foule qui manifeste contre la construction du centre commercial, Gaston et Olivia s'expliquent. Elle le supplie de ne pas détruire la maison mais il lui répète que pour lui elle est morte, elle leur a fait trop de mal. José arrive sur les lieux, il annonce à Gaston que l'équipe de démolition est prête, on aperçoit Daniel en fond, derrière la foule. Marco refuse de croire que sa grand-mère puisse être une meurtrière. Gaston regrette d'avoir négligé Olivia et probablement Marco aussi pour le travail et lui demande pardon. Elle lui explique que si elle voulait se venger du père de Gaston au départ, elle a fini par oublier sa vengeance en tombant amoureuse de Gaston. Les personnes qui devaient poursuivre la vengeance à sa place ne voulaient pas qu'elle fasse marche arrière. C'est pour sauver son mari et ses enfants qu'elle a fait croire à sa mort. Patrick tente de convaincre Bertha de laisser José vivre avec son fils et de refaire sa vie de son côté mais elle refuse de divorcer. Gaston donne l'ordre de commencer la démolition, Olivia essaie de lui parler mais Félix s'interpose et l'emmène. Marcela suit Aleida et découvre qu'elle a rendez-vous dans un restaurant avec quelqu'un qui cache son visage derrière la carte, cette personne n'est autre que Christina qui remet à l'infirmière une belle liasse de billets sous les yeux de Marcela. Un problème est signalé dans la maison de Valle de Bravo, il s'agit du corps de Séléna poignardée et étendue dans le salon, sur elle il y a une lettre anonyme "Cette maison est à moi". Gaston est effondré, incapable de répondre à José qui pense que c'est Emma qui l'a tuée. Dans la voiture, Olivia et Félix se disputent violemment, Félix lui reproche d'être tombée dans le piège de Gaston pour tout avouer, que lui a tout perdu pour l'aider. Olivia avoue qu'elle aime toujours Gaston, d'une manière différente à Félix. Une équipe de légistes cherche des indices dans le salon où Séléna a été tuée, ainsi que sur son corps. La lettre anonyme est récupérée pour analyse. Marco accuse toujours Arnaldo, son grand-père, d'être un menteur, Francisco ne comprend pas ces accusations. Il reçoit un appel de Gaston qui lui annonce la mort de Séléna et de faire attention à Barbara dont ils pensent qu'elle est la prochaine victime. Marcela espionne toujours Aleida et Christina, et va se cacher en voyant Christina sortir du restaurant. Elle les suit, et sur la route appelle chez son père. C'est Augusto, ligoté à la chaise, qui lui répond et l'appelle au secours, mais elle lui transmet un message pour Félix. Marcela s'introduit dans la propriété de Christina. Augusto, toujours attaché, appelle le 911 pour pouvoir joindre Thomas et le supplier de venir le secourir. Marcela explore les sous-sols de la propriété de Christina, trouve une paire de bottes, et elle prend des photos. Elle tombe sur une paire de ciseaux ensanglantées mais ne semble pas voir qu'une caméra est au-dessus d'elle. Olivia et Félix apprennent la mort de Séléna à la télé, Olivia en déduit immédiatement que la victime suivante sera sa fille, Barbara. Francisco et Barbara arrivent chez Gaston et sont reçus par Hortensia, désemparée devant tant de malheurs. Francisco pense aller voir Gaston mais il reçoit l'appel de Félix inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille et qui lui apprend qu'elle a découvert le nom de la meurtrière. Marcela est attrapée par Christina et se retrouve donc en mauvaise posture. Olivia demande à Andrés de la conduire chez le Squelette. Francisco demande à Jorge à voir les caméras de l'hôpital mais Jorge ne se montre guère enthousiaste. Christina dit à Marcela que tous les meurtres, elle les a commis pour son fils Gaston. Elle avoue s'être trompée en tuant Emma, elle visait Olivia. Marcela lui reproche de détester toutes les femmes plus jeunes et plus belles qu'elle parce que son mari l'a quittée pour une autre. Sur les caméras de l'hôpital Francisco reconnaît Aleida, l'infirmière qui vient prendre soin d'Arnaldo Andrade. Thomas vient secourir Augusto, mais quand ce dernier confie à Thomas que Marcela a découvert que Christina était derrière tous les meurtres des femmes alors que lui ne la pense pas assez intelligente pour pouvoir tuer, il le fait monter sur le toit et le tue. Olivia arrive chez le Squelette.