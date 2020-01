Missing bride - S01 E72

Olivia (se faisant passer pour Emma) va chez le Squelette et essaie de le convaincre qu’il doit parler à celle qu'il appelle "la vieille" (qui est Cristina) pour qu’elle ne tue pas Marcela. Fuentes a repris l’enquête et soupçonne Emma. Cristina manipule Marco et le convainc que son grand-père ment, qu’il ne faut pas le croire et ne pas répéter ce qu’il dit à Gaston. Félix et Francisco s’inquiètent de la disparition de Marcela. Cristina la détient et veut la tuer. Cristina fait finalement tuer son ex-mari par l’infirmière Aleida. Félix qui soupçonne Aleida d’avoir tué Salgado, la prend en filature lorsqu’elle sort de chez Gaston en espérant qu’elle le mène jusqu’à Marcela. Thomas est complice de Cristina. Il la rejoint et endort Marcela pour la transporter jusqu’au lac. Elle se réveille dans un entrepôt où Cristina s’apprête à la tuer. Aleida les rejoint toujours suivi par Félix. Ce dernier appelle Fuentes pour avoir des renforts en lui disant qu’il pourra l’arrêter ensuite s’il le souhaite. Aleida dit à Cristina que le Squelette est avec Olivia. Le squelette appelle finalement Cristina pour lui demander de ne pas tuer Marcela. Cristina lui dit qu’il n’est pas avec Emma mais avec Olivia et lui propose un échange entre Olivia et Marcela. La police arrive à l’entrepôt ce qui sème la panique. Thomas tue Aleida et tire sur Marcela. Félix est à l’extérieur et ne parvient pas à entrer. La police arrive mais Fuentes n’écoute pas Félix qui lui demande de secourir sa fille et il le fait arrêter.