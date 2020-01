Missing bride - S01 E73

La police maîtrise Félix, Tomas dit que la tueuse est Emma. Marcela est gravement blessée. Félix va en prison. Flaco livre Olivia à Cristina et l'amène à la maison de Valle de Bravo. Pendant ce temps, Francisco prend soin de Marcela qui est dans le coma à l'hôpital. Tomas, qui lui a tiré dessus, est le policier chargé de sa sécurité. Il profite du départ de Francisco et s'apprête à la tuer. Bertha pose nue pour Patrick. En prison, Félix veut à tout prix savoir comment va Marcela. Daniel et José expliquent à Gina leur homosexualité, elle réagit bien. Olivia s'échappe et se cache dans la maison, Flaco la retrouve, mais Francisco, convaincu que Emma (Olivia) est la tueuse, arrive à la maison et menace Olivia de la tuer pour tout le mal qu'elle a fait. Gaston arrive et l'en dissuade, et lui dit que Emma est Olivia, sa mère.