Missing bride - S01 E74

Gaston, Francisco et Gaston sont dans un sous-sol. Francisco apprend qu’Olivia est bien sa mère. Le Squelette et Christina sont cachés dans un coin. Le Squelette tire sur le cadenas pour ouvrir la trappe de sortie. Francisco les poursuit et reçoit une balle dans la jambe. Gaston les poursuit mais ils s’échappent. Il trouve le mouchoir de Christina par terre. Marcela est à l’hôpital. Thomas est à son chevet et Jorge arrive. Gaston, Francisco et Olivia rentrent à la maison pour soigner la blessure de Francisco. Francisco en veut beaucoup à sa mère et la repousse. Patrick peint un tableau de Bertha nue de dos. Francisco ne comprend pas pourquoi Thomas lui a dit que c’est Olivia qui a tiré sur Marcela. Olivia dément. Antonio appelle Francisco, il vient de voir Félix qui lui a dit que Thomas est complice de l’assassine. Le Requin cherche à harceler Félix en prison mais ce dernier se défend. Thomas arrive au chevet de Marcela et ordonne à Jorge de s’en aller. Il s’apprête à la tuer quand Francisco arrive. Il reste la surveiller jusqu’à ce qu’Antonio arrive. Thomas essaye de nouveau de venir la tuer plus tard, mais Antonio le croise et l’accompagne dans la chambre. Chez Gaston, Olivia essaye de le séduire, sans succès. Gaston lui avoue avoir couché avec Barbara. Olivia arrive à la conclusion que la meurtrière, « la vieille » comme elle a entendu le Squelette l’appeler, est une personne proche de la famille car elle connaissait l’existence du sous-sol secret auquel elle avait accroché un cadenas pour bloquer l’entrée. Gaston commence à avoir des doutes sur sa mère. Olivia trouve des bottes dans le sous-sol et se souvient qu’elles appartenaient au meurtrier de ses parents. On la voit enfant cachée sous le lit avec sa sœur quand leurs parents ont été assassinés. Francisco rend visite à Félix qui lui dit qu’il pense que c’est Thomas qui a tiré sur Marcela. Olivia va voir Barbara à la galerie et lui avoue être sa mère. Hortensia trouve un livre dans la chambre de Marco où il a écrit « Christina a tué ». Elle le montre à Gaston. Gaston confronte Marco qui avoue que c’est son grand-père, Arnaldo, qui lui a dit que Christina est une meurtrière. Gaston se souvient avoir vu les bottes quand il était enfant. On voit Gaston enfant et Christina plus jeune en compagnie d’un homme qui porte ces bottes. Gaston en conclut que la meurtrière est bien Christina.