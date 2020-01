Missing bride - S01 E75

Antonio demande au médecin de refuser l’accès à la chambre de Marcela à Thomas. Olivia demande pardon à Barbara pour l’année qui vient de s’écouler. Francisco et Fuentes discutent de la possible complicité de Thomas avec Cristina. Ces deux derniers veulent maintenant achever Marcela sur son lit d’hôpital. Gaston va au sous-sol de chez sa mère (endroit qui lui était déjà interdit pendant son enfance) et découvre le pot-aux-roses et entend Thomas et Cristina parler de leurs rôles dans les meurtres et que Thomas veut brûler les preuves qui les accablent. Gaston confronte sa mère. Chasquillas et Félix regardent en prison la vidéo de surveillance de l’hôpital et y voient Thomas rentrer et sortir de la chambre du Poète le soir de sa mort. Félix comprend qu’il l’a tué. Barbara et Olivia vont chez Patrick pour chercher où elle pourrait se cacher. Barbara embrasse Jorge. Olivia se souvient des bottes vues chez elle la nuit du meurtre de ses parents, des bottes de petite taille : elle comprend que ce sont celles de Cristina et non d’Arnaldo. Elle sait maintenant que c’est elle qui a tué ses parents, Gaston aussi est au courant. Daniel et José officialisent leur relation en annonçant leur mariage à Patrick. Félix demande à Chasquillas de l’aider à s’échapper de prison. Cristina avoue à Gaston qui lui annonce alors qu’il lui laisse un délai de 24h pour s’enfuir avant d’aller la dénoncer à la police pour tous les meurtres qu’elle a commis.