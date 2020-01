Missing bride - S01 E76

Christina vient chercher Marco pour l’emmener en voyage. Elle ne lui dit pas où mais lui demande de prendre son passeport. Fuentes et Francisco se rendent dans le bureau de Thomas avec un mandat pour fouiller ses dossiers personnels. Olivia appelle Gaston. Elle lui dit qu’elle a eu des flash backs et qu’elle pense que son père à elle et sa mère à lui étaient amants, et que Christina pourrait avoir quelque chose à voir avec les meurtres. Gaston lui avoue qu’il a appris que sa mère était effectivement coupable. Olivia appelle la police pour la dénoncer. Elle craint que Christina essaie de faire du mal à l’un des enfants. Elle appelle Hortensia pour lui dire de ne pas la laisser rentrer voir Marco, mais le téléphone ne répond pas. Fuentes et Francisco trouvent des dossiers cachés dans l’ordinateur de Thomas. Sur une vidéo, on voit Christina et un homme entrer chez Lupe quelques minutes avant l’heure de sa mort. Pepe et Daniel organisent un diner avec Patrick pour fêter leur futur mariage. Bertha débarque alors qu’ils sont à table avec Vanessa, Andrés et Gina et essaie de leur gâcher la fête. Francisco veille Marcela a l’hôpital en attendant qu’elle se réveille. A son réveil, il lui promet qu’il va tout faire pour arrêter Christina. Olivia et Gaston arrivent à la maison et Hortensia leur apprend que Christina est partie avec Marco. Ils s’inquiètent et font réunir leurs enfants sur place. Christina emmène Marco loin en voiture avec Thomas. Ils arrivent dans une grande maison à la campagne et elle annonce à son petit-fils qu’ils vont passer la nuit-là mais qu’il ne peut pas parler à son père pour le moment. Gaston appelle Christina sans cesse pour essayer de permettre à la police de localiser son téléphone, mais elle raccroche trop tôt. En prison, Felix parvient à s’échapper et se rend à l’hôpital voir Marcela. En se réveillant le matin, Marco prend le téléphone de Thomas et voit sur internet qu’ils sont recherchés par la police car il est en fait séquestré par sa grand-mère et un policier complice. Il appelle alors son père qui essaie de le localiser, mais l’opération est difficile car le téléphone de Thomas est un téléphone de police qui est impossible à localiser. Thomas surprend Marco au téléphone et raccroche vite. Christina intervient également. Marco leur dit qu’il sait tout et qu’il veut rentrer chez lui. En fouillant le bureau de Thomas, Fuentes trouve de nombreuses photos sur lesquelles Francisco identifie sa grand-mère biologique, Valery Stanford. Olivia appelle Christina seule et lui propose de se rendre en échange de son fils.