Missing bride - S01 E77

Olivia propose à Christina un marché intéressant pour cette dernière : sa vie en échange de celle de son fils. Olivia est la seule Stanford survivante. Christina est aux côtés de Thomas pendant la conversation, ce dernier lui souffle ce qu'elle doit dire. Christina donne rendez-vous à Olivia. À l'hôpital, Marcela raconte à son père, déguisé en médecin, que Christina faisait tuer toutes les femmes et que Thomas s'est sûrement occupé de tuer les hommes. Elle lui dit aussi que Christina a tenté de la tuer avec des ciseaux. Félix, connaissant Olivia, annonce à Marcela qu'il va la suivre parce qu'elle va le mener chez Christina et que cette dernière paiera pour tous ses crimes, mais Marcela n'est pas tranquille et s'inquiète pour son père. Marco, toujours retenu chez sa grand-mère, lui répète qu'il est fâché contre elle et veut rentrer chez lui pour voir son père. Elle lui dit qu'elle ne veut pas que son petit-fils soit en colère contre elle et qu'elle va le ramener chez Gaston. Elle lui demande de se souvenir que les erreurs qu'elle a pu faire étaient par amour. Patrick vient rendre visite à Marcela à l'hôpital et apporte le dernier tableau fait par Olivia, Francisco y reconnaît son grand-père et Christina quand ils étaient jeunes. Il pense qu'elle était obsédée par Mark. Des enveloppes de cheveux et d'ongles ont aussi été retrouvées chez Christina, Fuentes les a pris pour les faire analyser. Il pense qu'après les meurtres, Christina les a pris à ses victimes comme des trophées. Hortensia et Olivia sortent de la maison pour se rendre au rendez-vous de Christina, Félix, lunettes sur le nez et casquette sur la tête, les attend devant la maison pour les suivre. Sur la photo que Francisco a montrée à Marcela, on voit clairement que Christina a trafiqué la photo d'origine en découpant sa tête pour la coller à la place de celle de Valéry Stanford, photographiée aux côtés de Mark. Marcela rappelle que Christina est obsédée par la jeunesse et la beauté. Gaston appelle Francisco pour lui dire qu'Olivia et Hortensia ont disparu et qu'elles ne répondent pas au téléphone. Olivia reçoit un appel de Christina qui lui donne de curieuses instructions, Thomas prend ensuite le téléphone pour menacer Olivia d'emmener Marco à la frontière si elle essaie de les duper. Barbara convainc Jorge d'aller rejoindre Olivia pour la protéger parce qu'elle pense être en sécurité dans la maison. Sergio rejoint Olivia et Hortensia, Félix, caché derrière des arbres ou des buissons, les surveille toujours. Marcela lui dit que la police le recherche et qu'elle veut travailler avec lui sur cette affaire. Gaston parle avec Christina par téléphone et lui demande de laisser Marco et Olivia tranquilles si elle veut son pardon. Elle lui crache à la figure qu'Olivia n'a jamais été son épouse et qu'elle a gâché leur vie, mais elle n'a pas fait tout ça pour l'entreprise familiale mais pour quelque chose de plus profond. Gaston lui demande alors si c'est vrai qu'elle était la maîtresse du père d'Olivia. Elle raccroche sans répondre. Fuentes demande à son équipe de réclamer les vidéos de surveillance à chaque endroit où ils recherchent Félix, pour vérifier son éventuelle présence sur les lieux. Jorge demande l'aide de Fuentes pour retrouver Olivia. Barbara est enlevée dans sa chambre, Gaston surprend les kidnappeurs et tente de s'interposer mais il est assommé. Francisco le retrouve, la description qu'il fait des kidnappeurs semble indiquer qu'il s'agit des hommes du Squelette. Jorge arrive chez Gaston et il est accueilli par un Francisco fou de rage, ils partent ensemble à la recherche de Barbara. Olivia demande à Hortensia de veiller sur ses enfants si elle ne revenait pas vivante du rendez-vous avec Christina. Pepe se souvient d'une scène en prison, où à coup de gifles il oblige Raphaël à lui demander pardon pour la perte de son œil. Puis on voit Raphaël à terre, roué de coups par les autres détenus malgré les supplications de José de le laisser tranquille. Sergio s'excuse auprès d'Olivia pour avoir été le complice de Raphaël. Marcela donne à son père leur emplacement, et elle reçoit un appel de Francisco qui lui apprend l'enlèvement de Barbara. Elle le supplie de ne rien faire parce que Félix est sur les traces d'Olivia et Christina. Thomas amène Marco au rendez-vous, il est remis en liberté tandis que Thomas bande les yeux d'Olivia pour la conduire au repaire de Christina. Félix, toujours caché non loin, assiste à leur dialogue. Barbara se réveille chez le Squelette, qui passe un marché avec Christina par téléphone. Marco est de retour chez Gaston, à qui il demande de tout faire pour sauver sa mère. Fuentes vient faire son rapport à Marcela, il lui confirme que Christina aimait garder des cheveux, des ongles et de la peau de ses victimes. Il lui dit aussi que les généticiens ont trouvé une de ses mèches de cheveux. Félix est arrivé dans le repaire de Christina, mais finit par se faire surprendre par Thomas. Olivia et Christina se rencontrent enfin, cette dernière appelle d'ailleurs Olivia par le prénom de sa mère.